Kaithal News: फायर ऑपरेटर को किया बर्खास्त, दमकल और निकाय कर्मियों ने कराया मुंडन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वहीं गुहला-चीका में नगर पालिका के भी चार कर्मियों ने मुंडन करवाकर रोष जताया। हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंणद फायरमैन के पद पर कार्यरत हैं और यूनियन में केंद्रीय कमेटी के सदस्य जयप्रकाश फायर बिग्रेड चालक के रूप में कार्य कर रहे हैं, इन दोनों को मंगलवार रात को बर्खास्त कर दिया गया था। दोनों को सोशल मीडिया ग्रुपों के जरिये यह सूचना मिली। राज्य प्रधान राजेंद्र सिंणद ने कहा कि वे लोग दबाव में आने वाले नहीं हैं। सरकार 13 मई को कर्मचारियों के साथ किए अपने वादों को पूरा करे।सरकार से डरने वाले नहीं, आर-पार की होगी लड़ाईधरने पर बैठे कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार दमनकारी नीति अपनाकर आंदोलन को दबाना चाहती है लेकिन वे सरकार की ऐसी धमकियों और कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें जिनमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम-समान वेतन और पुरानी पेंशन बहाली जैसी मुख्य मांगें शामिल हैं, पूरी नहीं की जातीं, तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बर्खास्त कर्मचारियों को तुरंत बहाल नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा।सड़कों पर पसरा कचरालगातार जारी हड़ताल के कारण शहरी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर के मुख्य चौराहों, रिहायशी इलाकों और बाजारों की सड़कों पर कचरे के बड़े-बड़े ढेर लग गए हैं। जगह-जगह फैली गंदगी से उठने वाली बदबू के कारण स्थानीय निवासियों का जीना दूभर हो गया है और क्षेत्र में महामारी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। सफाई व्यवस्था ठप होने के बाद स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर कचरा उठान का प्रयास कर रहा है। प्रशासन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत निजी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और जेसीबी मशीनों को काम पर लगाया गया है, ताकि मुख्य मार्गों से कूड़ा हटाया जा सके। हालांकि प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के विरोध के कारण प्रशासन को इस कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।नगर पालिका कर्मचारियों ने मुंडन करवायागुहला चीका। नगर पालिका चीका के कर्मचारियों ने हड़ताल के 30वें दिन शुक्रवार को मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। यह विरोध प्रदर्शन पालिका व फायर कर्मचारियों के साथ हुए 13 मई के समझौते को लागू न करने के विरोध में किया गया। कर्मचारियों ने संदेश दिया कि वे किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं।हड़ताल में नगर पालिका चीका के पे रोल, डोर टू डोर और फायर विभाग के कर्मचारी शामिल रहे। अग्निशमन यूनियन ब्लॉक चीका के प्रधान अमर सिंह ने इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता की। फायरमैन मलकीत सिंह ने हड़ताल स्थल पर अपना मुंडन करवाया। सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक प्रधान पवन शर्मा भी कर्मचारियों का समर्थन करने विशेष रूप से उपस्थित रहे। नगर पालिका में यूनियन प्रधान पिरथी सिंह, धना राम, तलविंदर सिंह और अनिल कुमार ने भी मुंडन करवाया। यह कदम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर उठाया गया। कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार को साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी भी टर्मिनेशन या सस्पेंड पत्र से डरने वाले नहीं हैं। यह हड़ताल लगातार 30 दिनों से जारी है। कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया।कूड़ा उठाने से रोकाउसके बाद नगर पालिक प्रशासन की ओर से चीका में एक पॉइंट से कूड़ा उठाने की कोशिश की, जिसे नगर पालिका व फायर के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर प्रशासन को कूड़ा उठाने से रोक दिया। हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक प्रधान पवन शर्मा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पालिका व फायर कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की रीड की हड्डी है, सरकार चाहे एस्मा लगाएं या टर्मिनेशन का पत्र जारी करे, हड़ताल बिल्कुल भी वापस नहीं होगी। हड़ताल में यूनियन ब्लाक वरिष्ठ उप प्रधान चिंतो देवी, सागर कुमार, विजय सिंह, मलकीत सिंह, गुरदीप, विक्रम और सोनू मौजूद रहे।