Kaithal News: ढुल खाप ने सुभाष बडसिकरी को सौंपी मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी

राजौंद। ढुल खाप की कार्यकारिणी ने सुभाष बडसिकरी को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। नई जिम्मेदारी मिलने पर सुभाष बडसिकरी ने खाप के प्रधान हरपाल ढुल, पूर्व विधायक परमिंदर ढुल और कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का आभार जताया। सुभाष बडसिकरी ने कहा कि खाप ने उन पर विश्वास जताते हुए जो जिम्मेदारी दी है, उसे वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। मीडिया के माध्यम से ढुल खाप की सामाजिक गतिविधियों, जनहित के कार्यों और महत्वपूर्ण निर्णयों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाप की सकारात्मक गतिविधियों को सामने लाने के साथ-साथ सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करने के लिए भी सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि वह संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे।

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