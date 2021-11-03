फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Dispute between Sarpanch and villagers resolved in village Kyodak

Kaithal News: गांव क्योड़क में सरपंच और ग्रामीण पक्ष के बीच विवाद सुलझा

Mon, 28 Sep 2026 12:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
Dispute between Sarpanch and villagers resolved in village Kyodak
कैथल। गांव क्योड़क में शिकायत, प्रशासनिक जांच के बाद सरपंच जसबीर सिंह के निलंबन और बाद में निलंबन पर रोक के बाद जश्न के दौरान हुआ विवाद आखिरकार पंचायत में सुलझ गया। सरपंच पक्ष और ग्रामीण बलदेव पक्ष के बीच हुए विवाद में सदर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर कुल 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। अब गांव के लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। दोनों पक्षों ने अपनी शिकायतें वापस लेने पर सहमति जताई है।
विज्ञापन

विवाद को सुलझाने में गांव क्योड़क के ही रहने वाले भाजपा नेता राव सुरेंद्र सिंह की विशेष भूमिका रही। उनके नेतृत्व में कई बार पंचायत हुई। इसमें दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर बातचीत की गई। इसके बाद दोनों पक्षों ने गांव में भाईचारा बनाए रखने और विवाद को आगे नहीं बढ़ाने पर सहमति जताई।
विज्ञापन


दो-दो लाख रुपये के गारंटर लिए
गांव के लोगों के अनुसार समझौते के तहत दोनों पक्षों की ओर से दो-दो लाख रुपये के गारंटर लिए गए हैं। सहमति बनी है कि कोई भी पक्ष सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम पर दूसरे पक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक या गलत टिप्पणी नहीं करेगा। ऐसा करने पर पंचायत की ओर से तय की गई शर्त के अनुसार संबंधित पक्ष को जमानत राशि देनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


कार्यक्रम में हुआ था दोनों पक्षों में विवाद
22 सितंबर को सरपंच जसबीर सिंह के निलंबन के आदेशों पर रोक के बाद गांव के खेल स्टेडियम में सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। सरपंच पक्ष ने पांच लोगों पर हमला करने और गाड़ी के शीशे तोड़ने का आरोप लगाया था। वहीं बलदेव पक्ष ने सरपंच समेत 11 लोगों पर हमला करने, ईंटें बरसाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। दोनों शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कुल 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।


सरपंच जसबीर सिंह ने कहा कि पंचायत की पहल से विवाद खत्म हुआ है। वहीं बलदेव ने भी गांव के फैसले को स्वीकार करने की बात कही। दोनों पक्ष अब मामले को आगे नहीं बढ़ाने और अपनी-अपनी शिकायतें वापस लेने पर सहमत हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed