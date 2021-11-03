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इस समीक्षा में सीएम विंडो, जन संवाद, समाधान प्रकोष्ठ और सीपीग्राम पोर्टल पर आने वाली शिकायतें शामिल होंगी। अब कोई भी शिकायत बिना अंडरटेक किए लंबित नहीं रखी जा सकेगी। शुक्रवार को निगम कार्यालय में हुई समीक्षा के दौरान संयुक्त आयुक्त ने इंजीनियरिंग, सफाई, भूमि, संपत्ति कर, भवन, विज्ञापन और आईटी शाखा के अधिकारियों से शिकायतों की स्थिति पूछी।उन्होंने निर्देश दिए कि पोर्टल पर शिकायत आते ही संबंधित शाखा उसे अंडरटेक करे। कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर शुरू की जाए। शिकायतकर्ता को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार निगम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। मुख्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर भी शिकायतों की निगरानी हो रही है। गलत रिपोर्टिंग या अनावश्यक देरी अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है।डेयरी व अवैध विज्ञापनों पर कार्रवाईशहर की सफाई व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों पर सफाई शाखा को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अवैध रूप से संचालित डेयरियों की शिकायत मिलने पर नियमानुसार चालान करना होगा। इसी तरह अवैध विज्ञापनों के मामलों में भी संबंधित शाखा को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। शिकायत दर्ज होने के बाद उसे केवल संबंधित विभाग को भेजकर जिम्मेदारी पूरी नहीं मानी जाएगी।कार्रवाई का सबूत अनिवार्यसंयुक्त आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि शिकायत पर कार्रवाई के बाद उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। निगम का जोर अब केवल शिकायतें निपटाने के आंकड़े बढ़ाने पर नहीं है। इसका उद्देश्य नागरिकों को वास्तविक राहत देना है। यह सुनिश्चित करना होगा कि हर शिकायत का उचित समाधान हो।