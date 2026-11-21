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उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। पूर्व भाजपा विधायक कुलवंत बाजीगर पर तंज कसते हुए देवेंद्र हंस ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब दौरे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर लोगों को बहलाने-फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हरियाणा में टूटी सड़कों, भ्रष्टाचार और नशे जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाने में सरकार विफल रही है। विज्ञापन

प्रदेश में ही बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो पंजाब में भाजपा सरकार बनाने के दावे करना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने गुहला क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए। संवाद उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। पूर्व भाजपा विधायक कुलवंत बाजीगर पर तंज कसते हुए देवेंद्र हंस ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब दौरे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर लोगों को बहलाने-फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हरियाणा में टूटी सड़कों, भ्रष्टाचार और नशे जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाने में सरकार विफल रही है।प्रदेश में ही बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो पंजाब में भाजपा सरकार बनाने के दावे करना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने गुहला क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए। संवाद

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गुहला चीका। गुहला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने गुहला रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में गुहला की जनता ने भाजपा विधायक को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था और अब वर्ष 2029 में प्रदेश की भाजपा सरकार को भी सत्ता से बाहर करेगी।