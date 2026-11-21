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कैथल। जिले की अनाज मंडियों में सरकारी खरीद बंद होने के बाद अब पीआर धान वाले किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मंडियों में अभी भी करीब 22 हजार मीट्रिक टन धान बिकने के इंतजार में पड़ा है। सरकारी एजेंसियों की ओर से खरीद बंद किए जाने के कारण किसानों को अपनी उपज निजी व्यापारियों या मिलर्स को औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।निजी स्तर पर यह धान 2200 से 2250 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन में जिले की विभिन्न मंडियों और खरीद केंद्रों पर अब तक कुल 8.38 लाख एमटी पीआर धान की आवक दर्ज की गई है। इसमें से सरकारी एजेंसियों ने 8.16 लाख एमटी धान की खरीद की है। वहीं, शेष बचा करीब 22 हजार एमटी धान अभी भी मंडियों में बिना बिके पड़ा है।सरकारी खरीद के एवज में किसानों के बैंक खातों में अब तक 1970 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है, जिससे काफी हद तक किसानों को राहत भी मिली है। अतिरिक्त मंडी के प्रधान रघबीर मलिक ने बताया कि पीआर धान का रेट 2200 से 2250 के बीच चल रहा है।