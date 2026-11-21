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गुहला-चीका। जननायक जनता पार्टी (जजपा) अपने नौवें स्थापना दिवस पर 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में प्रदेश स्तरीय महा रैली आयोजित करेगी। रैली के माध्यम से पार्टी अपनी संगठनात्मक ताकत दिखाने के साथ आगामी राजनीतिक रणनीति का संदेश भी देगी।चीका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जजपा के प्रदेश प्रधान महासचिव प्रो. रणधीर सिंह ने बताया कि 6 दिसंबर पार्टी के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इसी दिन नौ वर्ष पहले जजपा की स्थापना हुई थी। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में पार्टी ने कई राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन कार्यकर्ताओं के संघर्ष और मेहनत से प्रदेश की राजनीति में अलग पहचान बनाई है।उन्होंने बताया कि महा रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला, पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व विधायक, जिला व हलका अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे।