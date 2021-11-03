Kaithal News: कैंटीन को पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड और ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के पास शिफ्ट करने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:14 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:14 AM IST
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कैथल। पूर्व सैनिक एसोसिएशन ने कैंटीन को पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड और ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के पास करनाल रोड पर शिफ्ट करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रधान जगजीत सिंह का कहना है कि सभी संबंधित कार्यालय एक ही जगह पर होने से पूर्व सैनिकों को सहूलियत प्राप्त होगी। अभी कैंटीन शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में स्थित है, जहां पहुंचने में दिक्कतें होती हैं।
पूर्व सैनिकों का मानना है कि यदि कैंटीन को पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के पास स्थित भूमि पर शिफ्ट किया जाता है, तो इससे न केवल सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि उनकी सेवाएं भी बेहतर होंगी।
पूर्व सैनिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी कार्यालय एक स्थान पर हों। इससे पूर्व सैनिकों को यात्रा करने में कम समय लगेगा और वे आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
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पूर्व सैनिकों ने बताया कि अभी उन्हें कैंटीन से सामान लेने और चिकित्सा लाभ लेने के लिए अलग-अलग स्थान पर जाना पड़ता है। इससे उनका समय तो खराब होता ही है, साथ ही उम्र बढ़ने के साथ ही आवागमन में समस्या होती है। अगर सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर होंगी तो पूर्व सैनिकों और उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को भी लाभ होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि इस नए स्थान पर कैंटीन के लिए पहले से ही जमीन उपलब्ध है, जो इस प्रस्ताव को और अधिक व्यावहारिक बनाता है। एसोसिएशन का यह भी कहना है कि कैंटीन के स्थानांतरण से स्वास्थ्य सेवाओं और कल्याण कार्यक्रमों का लाभ लेने में आसानी होगी जिससे पूर्व सैनिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा। इस मांग के समर्थन में पूर्व सैनिकों ने एक ज्ञापन भी तैयार किया है जिसमें उन्होंने स्थानीय प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की अपील की है और इसे अधिकारियों को सौंपा जाएगा।
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पूर्व सैनिकों का मानना है कि यदि कैंटीन को पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के पास स्थित भूमि पर शिफ्ट किया जाता है, तो इससे न केवल सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि उनकी सेवाएं भी बेहतर होंगी।
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पूर्व सैनिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी कार्यालय एक स्थान पर हों। इससे पूर्व सैनिकों को यात्रा करने में कम समय लगेगा और वे आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
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पूर्व सैनिकों ने बताया कि अभी उन्हें कैंटीन से सामान लेने और चिकित्सा लाभ लेने के लिए अलग-अलग स्थान पर जाना पड़ता है। इससे उनका समय तो खराब होता ही है, साथ ही उम्र बढ़ने के साथ ही आवागमन में समस्या होती है। अगर सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर होंगी तो पूर्व सैनिकों और उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को भी लाभ होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि इस नए स्थान पर कैंटीन के लिए पहले से ही जमीन उपलब्ध है, जो इस प्रस्ताव को और अधिक व्यावहारिक बनाता है। एसोसिएशन का यह भी कहना है कि कैंटीन के स्थानांतरण से स्वास्थ्य सेवाओं और कल्याण कार्यक्रमों का लाभ लेने में आसानी होगी जिससे पूर्व सैनिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा। इस मांग के समर्थन में पूर्व सैनिकों ने एक ज्ञापन भी तैयार किया है जिसमें उन्होंने स्थानीय प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की अपील की है और इसे अधिकारियों को सौंपा जाएगा।