Kaithal News: शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों को दी गईं पुस्तकें व पेन

कैथल। शिक्षक दिवस पर डीएमएस कैथल की ओर से विभिन्न इंटरनेशनल मैथ्स ओलिंपियाड कोचिंग केंद्रों का भ्रमण किया गया। इस अवसर पर समर्पित शिक्षकों का सम्मान किया गया और विद्यालय प्रबंधन व संस्थान प्रमुखों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डीएमएस छत्रपाल ने बताया कि विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से पुस्तकें व पेन वितरित किए गए और उन्हें नियमित अभ्यास, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। साथ ही, रविवार को आयोजित होने वाले इंटरनेशनल मैथ्स ओलिंपियाड की तैयारी के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। संवाद

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