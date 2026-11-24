राजौंद। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तीसरे दिन गांव खेड़ी राओ वाली और शंकर खेड़ा में विशेष घर-घर अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर-घर पहुंचकर पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाईं। अभियान के दौरान स्थानीय बच्चों के साथ बाहर से आए प्रवासी परिवारों के बच्चों को भी चिह्नित कर खुराक दी गई, ताकि कोई भी बच्चा दवा पीने से वंचित न रहे। अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सावित्री देवी, आशा कार्यकर्ता अनीता रानी और मेरा युवा भारत राजौंद ब्लॉक की स्वयंसेविका गुरप्रीत कौर ने सहयोग किया। टीम ने दवा पिलाने के बाद बच्चों की बाएं हाथ की छोटी उंगली पर स्याही का निशान भी लगाया। कार्यकर्ताओं ने अभिभावकों को पोलियो से बचाव और नियमित टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूक किया। ग्रामीणों ने भी अभियान में सहयोग करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम के प्रयासों की सराहना की।

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