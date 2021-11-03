15 दिसंबर को वाराणसी तीर्थ दर्शन के लिए रवाना होगी विशेष ट्रेन, बुजुर्गों को मिलेगी नि:शुल्क यात्रा की सुविधा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:01 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:01 AM IST
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कैथल। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को वाराणसी के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। इसके लिए 15 दिसंबर को विशेष ट्रेन रवाना होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा चार दिवसीय होगी और इसका पूरा खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाएगा।
डीसी अपराजिता ने बताया कि योजना का लाभ 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग श्रद्धालु उठा सकते हैं। इसके लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र बुजुर्ग सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए पोर्टल खोल दिया गया है।
10 दिसंबर तक जमा करवाना होगा आवेदन
डीसी अपराजिता ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद इच्छुक श्रद्धालुओं को अपना आवेदन पत्र 10 दिसंबर 2026 तक जिला सूचना व जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगा। यात्रा के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु को पर्यटक किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी। श्रद्धालुओं को वाराणसी के प्रमुख धार्मिक और तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। उन्होंने पात्र बुजुर्गों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द पंजीकरण करवाएं। डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बुजुर्गों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर देने की अच्छी पहल है।
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डीसी अपराजिता ने बताया कि योजना का लाभ 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग श्रद्धालु उठा सकते हैं। इसके लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र बुजुर्ग सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए पोर्टल खोल दिया गया है।
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10 दिसंबर तक जमा करवाना होगा आवेदन
डीसी अपराजिता ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद इच्छुक श्रद्धालुओं को अपना आवेदन पत्र 10 दिसंबर 2026 तक जिला सूचना व जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगा। यात्रा के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु को पर्यटक किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी। श्रद्धालुओं को वाराणसी के प्रमुख धार्मिक और तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। उन्होंने पात्र बुजुर्गों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द पंजीकरण करवाएं। डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बुजुर्गों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर देने की अच्छी पहल है।
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