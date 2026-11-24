विज्ञापन

सीवन। श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सीवन स्थित श्री दशमेश सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब में धार्मिक कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी हैं। गुरुद्वारा साहिब के हेड ग्रंथी भाई जसवीर सिंह ने बताया कि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 22 नवंबर को श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ करवाया गया था। सोमवार को दूसरे दिन भी काफी संख्या में संगत गुरुद्वारा साहिब पहुंची और श्रद्धापूर्वक अखंड पाठ साहिब का श्रवण कर गुरु घर में माथा टेका। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाला जाएगा। इसके बाद गुरुद्वारा साहिब में विशेष दीवान सजाया जाएगा। इसमें गुरबाणी कीर्तन के माध्यम से गुरु साहिब की महिमा का गुणगान होगा। इस धार्मिक समागम में क्षेत्र की संगत को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। जसवीर सिंह ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने पूरी मानवता को प्रेम, समानता, भाईचारे और निःस्वार्थ सेवा का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं हमें ईमानदारी से मेहनत करने, जरूरतमंदों की सहायता करने और सभी के साथ समान व्यवहार करने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने बताया कि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में लगातार तीन दिन तक गुरु का अटूट लंगर बरताया जा रहा है।