Kaithal News: कैथल रोडवेज में परिचालकों के 47 और वर्कशॉप कर्मचारियों के 159 पद खाली

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रोडवेज डिपो में परिचालकों के 336 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 289 परिचालक ही कार्यरत हैं। ऐसे में शेष कर्मचारियों के सहारे बसों के विभिन्न रूटों पर संचालन की व्यवस्था करनी पड़ती है। परिचालकों की कमी से ड्यूटी प्रबंधन पर दबाव बढ़ता है। ग्रामीण रूटों पर बस सेवा नियमित बनाए रखना भी विभाग के लिए चुनौती रहता है।वर्कशॉप में 204 में से 159 पद रिक्तबसों की मरम्मत और रखरखाव के लिए बनी वर्कशॉप में कर्मचारियों की कमी का आंकड़ा काफी बड़ा है। यहां 204 स्वीकृत पदों में से केवल 45 कर्मचारी कार्यरत हैं। मैकेनिक, सहायक मैकेनिक और अन्य तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण बसों की जांच, मरम्मत और रखरखाव का काम सीमित स्टाफ के सहारे चल रहा है।मैकेनिक के 41 और सहायक मैकेनिक के सभी पद खालीवर्कशॉप में मैकेनिक के 46 स्वीकृत पदों में से 41 रिक्त हैं। सहायक मैकेनिक के सभी 20 पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन के सात, सहायक इलेक्ट्रिशियन के आठ, पेंटर के चार और सहायक टायरमैन के पांच पद भी रिक्त हैं। हेल्पर के 41 पदों में से 18 खाली हैं। तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण खराब बसों को ठीक करने में परेशानी आती है और मरम्मत व्यवस्था पर दबाव बना रहता है।मुख्यालय को भेजी जा चुकी है रिक्त पदों की जानकारीवर्कशॉप मैनेजर अनिल कुमार ने बताया कि मुख्यालय को कर्मचारियों की जानकारी दी हुई है। जल्द नए पद भरे जाएंगे। यात्रियों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी।