Kaithal News: वकील की पिटाई के विरोध में काम ठप

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सफीदों के वकीलों के साथ खड़ी है कैथल बार : जिला बार एसोसिएशन कैथल के सचिव उमेश ने कहा कि कैथल के वकील सफीदों के वकीलों के साथ हैं। सफीदों बार एसोसिएशन की ओर से जब भी सहयोग के लिए कॉल आएगी, कैथल बार उसका समर्थन करेगी। इस दौरान जिला बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपप्रधान प्रवीण शर्मा, उपप्रधान नीना शर्मा, कोषाध्यक्ष सचिन मित्तल सहित अन्य वकील मौजूद रहे।

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कैथल। आरटीआई के तहत बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता से सूचना मांगने पर सफीदों में एक वकील के साथ मारपीट के विरोध में शुक्रवार को कैथल में वकीलों ने काम बंद रखा। सफीदों बार एसोसिएशन की राज्य स्तरीय हड़ताल की कॉल पर जिला बार एसोसिएशन कैथल के वकीलों ने अदालती कामकाज नहीं किया। वकील अदालत परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर बैठकर विरोध जताते रहे। हड़ताल के कारण बार परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। कामकाज बंद रहने के कारण अदालतों के बाहर प्रोक्सी काउंसिल नियुक्त किए गए थे, जो मुकदमों में तारीखें ले रहे थे। हालांकि हड़ताल के कारण बाहर से अदालत पहुंचे मुवक्किलों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वकीलों ने मुवक्किलों से सहयोग की अपील की।