फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Accused arrested for swindling 1.26 lakh through nude video call blackmail

Kaithal News: न्यूड वीडियो कॉल से ब्लैकमेल कर 1.26 लाख रुपये ठगे, आरोपी गिरफ्तार

Sat, 10 Oct 2026 12:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Accused arrested for swindling 1.26 lakh through nude video call blackmail
कैथल। न्यूड वीडियो कॉल के जरिये ब्लैकमेल कर एक व्यक्ति से 1.26 लाख रुपये ठगने के मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव सियू निवासी साहिल को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने साइबर ठगों को सिम कार्ड उपलब्ध करवाया था। इसी सिम का इस्तेमाल कर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई और व्यक्ति को न्यूड वीडियो कॉल के जरिये ब्लैकमेल किया गया।
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए दो दिन का रिमांड हासिल किया है। सेक्टर-18 निवासी व्यक्ति की शिकायत के अनुसार 6 जुलाई की रात उसके फेसबुक अकाउंट पर पिंकी शर्मा नाम की लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। जानकार समझकर उसने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद लड़की ने मैसेंजर पर चैट की और उसका व्हाट्सएप नंबर मांग लिया। नंबर देने के कुछ समय बाद उसके पास वीडियो कॉल आई। कॉल उठाते ही स्क्रीन पर न्यूड लड़की दिखाई दी, जो उस पर भी कपड़े उतारने का दबाव बनाने लगी। उसने तुरंत कॉल काट दी और डर के कारण चैट व नंबर डिलीट कर दिया।
विज्ञापन

यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होने का डर दिखाया
अगले दिन पीड़ित के मोबाइल पर अलग-अलग नंबरों से धमकी भरे मैसेज आने लगे। ठगों ने उसे बताया कि उसकी अश्लील वीडियो वायरल होने वाली है। सबसे पहले संजय सिंह नाम के व्यक्ति ने खुद को यूट्यूब अधिकारी बताते हुए दावा किया कि वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। वीडियो को वायरल होने से रोकने के लिए उसने रुपये मांगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------------
सीबीआई अधिकारी बनकर मांगे 51 हजार रुपये
इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने फोन कर खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। उसने कहा कि वीडियो वायरल होने से रोकने के लिए फाइल संभाल ली गई है लेकिन इसे क्लियर करवाने के लिए 51 हजार रुपये जमा कराने होंगे। दोनों ठग लगातार पीड़ित पर दबाव बनाते रहे। डर के कारण उसने कई बार में उनके बताए स्कैनर पर कुल 1.26 लाख रुपये भेज दिए।


एक लाख रुपये और मांगे तो हुआ ठगी का अहसास
ठगों ने जब लगातार रकम की मांग बढ़ाई और एक लाख रुपये और मांगे तो पीड़ित को साइबर ठगी का अहसास हुआ। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी से पूछताछ कर मामले में अन्य संलिप्त लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed