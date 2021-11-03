कुरुक्षेत्र महापड़ाव में जिले से सैकड़ों अध्यापक लेंगे भाग : अमरनाथ

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टीम में शामिल अध्यापक नेताओं अमरनाथ किठानिया, रमेश गुलियाना व पलविंदर सिंह ने बताया कि 16 जून 2014 व 18 जून 2014 को हरियाणा सरकार की ओर से अनियमित कर्मचारियों व शिक्षकों को नियमित करने की नीति गठित की गई थी। 16 अप्रैल 2026 को उच्चतम न्यायालय की ओर से ग्रुप बी व ग्रुप सी और डी की तीन वर्ष की सेवा शर्तों वाली पाॅलिसी को वैध बताते हुए प्रदेश सरकार को पाॅलिसी की सेवा शर्तों को पूरा करने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों को नियमित करने की निर्धारित समय में नियमित करने के आदेश पारित किया था। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से 29 अप्रैल 2026 को सत्य देव, संत कुमार व जसबीर सिंह के केस में फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार को सरकारी विद्यालयों में कार्यरत पीजीटी, टीजीटी व जेबीटी अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का निर्देश दिया था।

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कैथल। पंजाब एवं हरियाणा के निर्देश के अनुसार अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की मांग के लिए लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र पर शनिवार के महापड़ाव में जिले से सैकड़ों अध्यापक भाग लेंगे। इसकी तैयारी के लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ ने संयुक्त रूप से जिले के तारागढ़, खेड़ी सिंबल वाली, किछाना, कोटड़ा व सेहरदा के स्कूलों में अध्यापकों से संपर्क साधा।