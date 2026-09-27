Jind News: इनेलो रैली के लिए ग्रामीणों को दिया निमंत्रण

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उचाना। पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर 27 सितंबर को नूंह में प्रस्तावित इनेलो के सम्मान समारोह को लेकर शनिवार को हलका अध्यक्ष बिल्लू पेगां ने पेगां, बधाना, नगूरां, संडील, शामदों समेत कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से रैली में पहुंचने का आह्वान किया।बिल्लू पेगां ने कहा कि चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित होने वाला सम्मान समारोह पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उन्होंने दावा किया कि रैली को लेकर उचाना हलके के लोगों में उत्साह है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व ग्रामीण इसमें शामिल होंगे।उन्होंने कहा कि हलका पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत ओमप्रकाश चौटाला का क्षेत्र रहा है और यहां से रैली में कार्यकर्ताओं की अच्छी भागीदारी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बुजुर्गों के लिए पेंशन व्यवस्था चौधरी देवीलाल की देन रही है। उनके अनुसार इनेलो की नीतियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में विश्वास है और वे संगठन को मजबूत करने के लिए गांव-गांव संपर्क कर रहे हैं। संवाद