फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   The DSP and SDM offices will be gheraoed at 10 AM on Monday.

Jind News: सोमवार को डीएसपी और एसडीएम कार्यालय का 10 बजे होगा घेराव

Sun, 27 Sep 2026 02:32 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
The DSP and SDM offices will be gheraoed at 10 AM on Monday.
26 फोटो 3गांव हाट में सातवें दिन धरने पर बैठे किसान व  ग्रामीण। संवाद  

विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सफीदों। गांव हाट स्थित 33 केवी बिजली घर में 16 सितंबर की रात एडवोकेट प्रवीण कुमार बूरा के साथ मारपीट के मामले को लेकर चल रहा धरना शनिवार को सातवें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर महिलाओं के अलावा मजदूर यूनियन और भारतीय किसान यूनियन के नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई।
भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नवीन कुमार ने बताया कि शनिवार को धरना स्थल पर हुई कमेटी की बैठक में सोमवार को आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया।
विज्ञापन

इसके तहत विभिन्न जिलों से किसान, मजदूर और अन्य संगठनों के नेता सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में एकत्रित होंगे। यहां से सुबह 10 बजे नहर से पुराना बस स्टैंड होते हुए एसडीएम और डीएसपी कार्यालय तक प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद दोनों कार्यालयों का घेराव किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

नवीन कुमार ने बताया कि हाल ही में धरना स्थल पर पहुंचे डीएसपी गौरव शर्मा के सामने किसान नेताओं ने अपनी मांगें रखी थीं। उन्होंने मामले में बताए जा रहे दूसरे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। एफआईआर में नामजद बिजली निगम के कर्मचारियों की जांच कराने और जांच में भूमिका सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की गई।

वकील भी रखेंगे काम बंद
मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर सफीदों बार एसोसिएशन और जींद बार एसोसिएशन की ओर से सोमवार को भी वर्क सस्पेंड रखने का निर्णय लिया गया है। सफीदों बार एसोसिएशन के प्रधान पुरुषोत्तम राणा ने कहा कि यदि मामले में समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की रणनीति तय की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed