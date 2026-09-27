फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Two people defrauded of 2.59 lakh in cyber scam involving an APK file

Jind News: एपीके फाइल भेजकर दो लोगों से 2.59 लाख की साइबर ठगी

Sun, 27 Sep 2026 02:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
Two people defrauded of 2.59 lakh in cyber scam involving an APK file
जींद। साइबर ठगों ने मोबाइल पर एपीके फाइल भेजकर दो लोगों को ठग लिया। फाइल खोलते ही दोनों के बैंक खातों से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 2.59 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

भटनागर कॉलोनी निवासी राजेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 सितंबर को उनके मोबाइल पर एपीके फाइल भेजी गई थी। जैसे ही फाइल पर क्लिक किया कुछ समय बाद उनके बैंक खाते से 1.20 लाख रुपये निकल गए। खाते से रकम कटने का पता चलने पर उन्होंने साइबर क्राइम थाना पुलिस को शिकायत दी।
विज्ञापन

वहीं, गांव दुर्जनपुर निवासी अनिल कुमार ने बताया कि 20 सितंबर को उनके मोबाइल पर एपीके फाइल आई थी। उन्होंने फाइल खोल दी। इसके बाद 20 से 24 सितंबर के बीच उनके बैंक खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से 1,39,999 रुपये निकाल लिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

साइबर क्राइम थाना प्रभारी जगदीप सिंह ने बताया कि मामले में अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंक खातों से हुई ट्रांजेक्शन और मोबाइल गतिविधियों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed