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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Trailer stolen from Harman petrol pump found in Aligarh

Jind News: हरमन पेट्रोल पंप से चोरी ट्राला अलीगढ़ में मिला

Thu, 05 Nov 2026 12:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:17 AM IST
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Trailer stolen from Harman petrol pump found in Aligarh
फोटो 1 नरवाना। पुलिस द्वारा बरामद ट्राला। स्रोत पुलिस।
नरवाना। बेलरखा रोड स्थित हरमन पेट्रोल पंप से चोरी हुए चावल से भरे ट्राले को सीआईए स्टाफ नरवाना की टीम ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बरामद कर लिया है। ट्राले में लदे लाखों रुपये कीमत के चावल के कट्टे भी बरामद कर लिए हैं। हालांकि, पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से भाग गए।
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सीआईए प्रभारी इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह ने बताया कि 2 और 3 नवंबर की रात हरमन पेट्रोल पंप से टाटा सिग्ना 5530एस ट्राला चोरी हो गया था। ट्राले में चावल के कट्टे लदे हुए थे। ट्राले में जीपीएस सिस्टम भी लगा हुआ था लेकिन चोरों ने उसे निकालकर रास्ते में फेंक दिया था। एएसआई अवतार सिंह के नेतृत्व में सीआईए की टीम गठित की गई।
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टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ जिला कैथल के ट्रॉला चालक रणदीप से पूछताछ की। गुप्त सूचना मिली कि चोरी हुआ ट्राला अलीगढ़ जिले के टप्पल कस्बे के पास मौजूद है। थाना प्रभारी दिलबाग सिंह ने बताया कि बेलरखा रोड पर पेट्रोल पंप से चोरी हुए चावल से भरा ट्रॉला को सीआईए पुलिस की टीम ने बरामद कर लिया है। फिलहाल टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। संवाद
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