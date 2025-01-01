Jind News: हरमन पेट्रोल पंप से चोरी ट्राला अलीगढ़ में मिला

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सीआईए प्रभारी इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह ने बताया कि 2 और 3 नवंबर की रात हरमन पेट्रोल पंप से टाटा सिग्ना 5530एस ट्राला चोरी हो गया था। ट्राले में चावल के कट्टे लदे हुए थे। ट्राले में जीपीएस सिस्टम भी लगा हुआ था लेकिन चोरों ने उसे निकालकर रास्ते में फेंक दिया था। एएसआई अवतार सिंह के नेतृत्व में सीआईए की टीम गठित की गई।टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ जिला कैथल के ट्रॉला चालक रणदीप से पूछताछ की। गुप्त सूचना मिली कि चोरी हुआ ट्राला अलीगढ़ जिले के टप्पल कस्बे के पास मौजूद है। थाना प्रभारी दिलबाग सिंह ने बताया कि बेलरखा रोड पर पेट्रोल पंप से चोरी हुए चावल से भरा ट्रॉला को सीआईए पुलिस की टीम ने बरामद कर लिया है। फिलहाल टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। संवाद