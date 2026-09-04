Jind News: सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की

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नरवाना। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने वीरवार सुबह नगर परिषद कार्यालय का गेट बंद कर कामकाज ठप रखा। कार्यालय में किसी प्रकार का कार्य नहीं हो पाया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद सिटी थाना पुलिस बल के साथ नगर परिषद कार्यालय पहुंची। थाना प्रभारी पूर्ण दास के नेतृत्व में पुलिस ने हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों को हिरासत में लेना शुरू किया। कर्मचारियों ने पुलिस के साथ जाने से इन्कार करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उधर, नगर पालिका जुलाना के सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ विरोध जताया। संवाद