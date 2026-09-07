Jind News: पीजी कक्षाओं में अभी भी 150 सीटें खाली

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सोमवार को हुई पहली ओपन काउंसलिंग में विभिन्न पाठ्यक्रमों की 21 सीटें विद्यार्थियों को ऑफर की गईं। एमए हिंदी में सबसे कम 3 सीटें काउंसलिंग के लिए उपलब्ध रहीं जबकि पीजीडीसीए में सबसे अधिक 53 सीटें खाली हैं।कॉलेज प्राचार्य सत्यवान मलिक ने बताया कि अब तक एमए इकनॉमिक्स की 40 सीटों में से 16 भर चुकी हैं जबकि छह सीटें ओपन काउंसलिंग में ऑफर की गईं। एमए इंग्लिश में 40 में से 23 सीटें भरी हैं और पांच सीटें ऑफर की गईं। एमए हिंदी में 40 में से 37 सीटों पर दाखिला हो चुका है और तीन सीटें काउंसलिंग में ऑफर की गईं।एमकॉम की 60 सीटों में से 26 सीटें भर चुकी हैं और सात सीटें पहली ओपन काउंसलिंग में ऑफर की गईं। एमएससी मैथ में 40 सीटों में से 21 सीटों पर दाखिला हुआ है, लेकिन सोमवार की काउंसलिंग में कोई सीट ऑफर नहीं की गई।वहीं पीजीडीसीए की 60 सीटों में से केवल सात सीटें भरी हैं। इस पाठ्यक्रम में भी पहली ओपन काउंसलिंग में कोई सीट ऑफर नहीं की गई।कॉलेज में पीजी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए विद्यार्थियों को रिक्त सीटों के अनुसार अवसर दिया जा रहा है। सबसे अधिक 34 सीटें एमए हिंदी में खाली हैं जबकि एमए इकनॉमिक्स और एमए इंग्लिश में क्रमश: 24 और 17 सीटें भरी जानी बाकी हैं। एमकॉम में 34 और एमएससी मैथ में 19 सीटें खाली हैं। पीजीडीसीए में 53 सीटें रिक्त हैं।