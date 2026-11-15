Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   The President conferred the Arjuna Award upon kabaddi player Pooja Hathwala.

Jind News: राष्ट्रपति ने कबड्डी खिलाड़ी पूजा हथवाला को अर्जुन अवार्ड से किया सम्मानित

Sun, 15 Nov 2026 11:55 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
The President conferred the Arjuna Award upon kabaddi player Pooja Hathwala.
15जेएनडी29: पूजा हथवाला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करते हुए। स्रोत - फोटो : मृतक बॉबी खान
जींद। गांव हथवाला की बेटी और भारतीय महिला कबड्डी खिलाड़ी पूजा हथवाला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया।
विज्ञापन

साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली पूजा ने अपनी मेहनत और खेल कौशल के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है
वर्ष 2025 में ईरान के तेहरान में आयोजित छठी एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भी पूजा भारतीय टीम का हिस्सा रहीं। प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को 37-34 से हराकर खिताब जीता।
विज्ञापन

लगातार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के चलते पूजा ने भारतीय महिला कबड्डी में अपनी अलग पहचान बनाई है।
2015 में खेलना शुरू किया था कबड्डी
पूजा ने 2015 में कबड्डी खेलना शुरू किया था। परिवार के सहयोग और निरंतर अभ्यास से उन्होंने राष्ट्रीय टीम तक का सफर तय किया। वर्ष 2022 में चीन के हांगझोऊ में आयोजित एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता जिसमें पूजा भी टीम की सदस्य थीं। वर्ष 2023 में आयोजित एशियन कबड्डी गेम्स में भी उन्होंने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में योगदान दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


15जेएनडी29: पूजा हथवाला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करते हुए। स्रोत : परिजन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed