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Jind News: वेंटिलेटर पर पूर्व भाजपा प्रत्याशी चौधरी शमशेर सिंह अहलावत

Sun, 15 Nov 2026 11:59 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:59 PM IST
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Former BJP candidate Chaudhary Shamsher Singh Ahlawat on a ventilator
15जेएनडी11: चौधरी शमशेर सिंह अहलावत। - फोटो : सांकेतिक
जुलाना। जुलाना से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी एवं हरियाणा सरकार के सहकारिता विभाग के पूर्व चेयरमैन चौधरी शमशेर सिंह अहलावत की तबीयत लंबे समय से खराब है। इन दिनों वह रोहतक के कायनोस अस्पताल में वेंटिलेटर पर भर्ती हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार चल रहा है।
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उनके बेटे डॉ. गजेंद्र अहलावत ने बताया कि पिता का करीब एक महीने तक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उपचार चला था। इसके बाद उन्हें रोहतक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकों की टीम उनके बेहतर उपचार के प्रयास कर रही है। उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए परिचित और शुभचिंतक भी अस्पताल पहुंच रहे हैं।
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चौधरी शमशेर सिंह अहलावत जुलाना की राजनीति में करीब चार दशक तक सक्रिय रहे हैं। वर्ष 2005 में भाजपा ने उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया था। 2009 में भी पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने चुनाव लड़ने में असमर्थता जताते हुए नाम वापस ले लिया था।
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फोटो कैप्शन :
15जेएनडी11: चौधरी शमशेर सिंह अहलावत।
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