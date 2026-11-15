Jind News: वेंटिलेटर पर पूर्व भाजपा प्रत्याशी चौधरी शमशेर सिंह अहलावत

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उनके बेटे डॉ. गजेंद्र अहलावत ने बताया कि पिता का करीब एक महीने तक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उपचार चला था। इसके बाद उन्हें रोहतक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकों की टीम उनके बेहतर उपचार के प्रयास कर रही है। उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए परिचित और शुभचिंतक भी अस्पताल पहुंच रहे हैं।चौधरी शमशेर सिंह अहलावत जुलाना की राजनीति में करीब चार दशक तक सक्रिय रहे हैं। वर्ष 2005 में भाजपा ने उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया था। 2009 में भी पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने चुनाव लड़ने में असमर्थता जताते हुए नाम वापस ले लिया था।फोटो कैप्शन :15जेएनडी11: चौधरी शमशेर सिंह अहलावत।