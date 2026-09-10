Jind News: संस्था ने नागरिक अस्पताल को 5 व्हीलचेयर भेंट की

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रोटरी क्लब के प्रधान नीतिन जिंदल, सचिव मनोज शर्मा और प्रोजेक्ट चेयरमैन सुरेश गर्ग ने अस्पताल प्रबंधन को व्हीलचेयर सौंपी। इस अवसर पर नागरिक अस्पताल की सीएमओ डॉ. सुमन कोहली ने सामाजिक संस्था का आभार जताया।उन्होंने कहा कि अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। कई मरीजों को चलने में परेशानी होती है, ऐसे में व्हीलचेयर मिलने से उन्हें ओपीडी और अस्पताल के अन्य हिस्सों तक पहुंचने में सुविधा होगी।सामाजिक संस्थाओं का इस प्रकार का सहयोग मरीजों के लिए उपयोगी साबित होता है। व्हीलचेयर वितरण के बाद रोटरी क्लब के पदाधिकारियों और अस्पताल प्रबंधन की ओर से अस्पताल परिसर में पौधरोपण भी किया गया।इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया गया।