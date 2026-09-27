Jind News: नुक्कड़ नाटक से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा योजनाओं का संदेश

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जींद। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में लोगों को सरकारी योजनाओं और जनसेवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक टीमों की ओर से गांव-गांव नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए जा रहे हैं। नमो सेवा गाथा नामक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकार ग्रामीणों को सरल संवाद और स्थानीय भाषा में योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। शनिवार को जिले में पांच नाटक मंडलियों ने विभिन्न स्थानों पर प्रस्तुतियां दीं। राजकीय महाविद्यालय अलेवा, नगूरां, कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अलेवा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अहिरका और झांझ कलां के स्कूलों में लोगों को जागरूक किया गया। एडीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि नुक्कड़ नाटक मनोरंजन के साथ जागरूकता का प्रभावी माध्यम है। स्थानीय भाषा और संवाद शैली के कारण इसका संदेश ग्रामीणों तक आसानी से पहुंचता है। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। संवाद