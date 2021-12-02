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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   The Medh Sunar Sabha has raised its voice to initiate the construction of the Sunar Dharamshala.

Jind News: सुनार धर्मशाला का निर्माण शुरू करने की मेढ़ सुनार सभा ने उठाई आवाज

Mon, 05 Oct 2026 12:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:15 AM IST
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The Medh Sunar Sabha has raised its voice to initiate the construction of the Sunar Dharamshala.
जींद। जींद। मेढ़ सुनार सभा ने सुनार धर्मशाला के निर्माण में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए सरकार और प्रशासन से जल्द काम शुरू करवाने की मांग की है। लोकसभा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी की ओर से धर्मशाला निर्माण के लिए एक साल पहले पांच लाख रुपये की अनुदान राशि जारी की गई थी, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। रविवार को महाराज अजमीढ़ भवन एवं सुनार धर्मशाला में प्रधान सत्यनारायण सोनी की अध्यक्षता में हुई मासिक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि अनुदान राशि जारी होने के बावजूद काम शुरू नहीं होने से धर्मशाला का कार्य अधूरा पड़ा है। उन्होंने प्रशासन से निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवाकर इसे पूरा करवाने की मांग की। बैठक में 26 अक्तूबर को महाराज अजमीढ़ जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय भी लिया गया। इस दौरान सुनार धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं और अन्य लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई जाएगी। बैठक में संरक्षक बनारसीदास वर्मा, राजकुमार सोनी, वरिष्ठ उपप्रधान नरेश सोनी, उपप्रधान रमेश वर्मा, कृष्ण पटवारी, सचिव नरेंद्र भामा, संगठन सचिव महाबीर सोनी, ताराचंद वर्मा, रामकुमार वर्मा, अमित वर्मा, प्रचार सचिव जितेश सोनी, ऑडिटर मनफूल वर्मा मौजूद रहे। संवाद
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