Jind News: कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस समारोह को लेकर बसपा ने झोंकी ताकत
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:12 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:12 AM IST
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सफीदों। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कृष्ण जमालपुर ने नौ अक्तूबर को जींद के दीप पैलेस में होने वाले संकल्प दिवस समारोह को लेकर रविवार को सफीदों क्षेत्र के गांवों का दौरा किया। उन्होंने मुआना, सिंघाना, रामपुरा समेत कई गांवों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें समारोह में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया।
डॉ. कृष्ण जमालपुर ने बताया कि यह समारोह बसपा संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जोन नंबर एक, दो और तीन के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। समारोह में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम मुख्य अतिथि होंगे, जबकि प्रदेश प्रभारी सीपी सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. जमालपुर करेंगे।
उन्होंने कहा कि कांशीराम के अधूरे कारवां को आगे बढ़ाने के लिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना जरूरी है। कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अभी से संगठन को मजबूत करने तथा पार्टी के पक्ष में जनसंपर्क बढ़ाने का आह्वान किया।
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डॉ. जमालपुर ने भाजपा सरकार पर जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाओं के कारण लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बसपा ही भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकती है। साथ ही पार्टी सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने की बात कही।
इस दौरान प्रदेश सचिव एसडीओ सूरत सिंह, जिला अध्यक्ष राकेश सिवानामाल, डॉ. प्रवीण मंडल, रणधीर सिंह घोघड़ियां, सुरेंद्र मांडी, ईश्वर उचाना समेत अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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डॉ. कृष्ण जमालपुर ने बताया कि यह समारोह बसपा संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जोन नंबर एक, दो और तीन के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। समारोह में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम मुख्य अतिथि होंगे, जबकि प्रदेश प्रभारी सीपी सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. जमालपुर करेंगे।
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उन्होंने कहा कि कांशीराम के अधूरे कारवां को आगे बढ़ाने के लिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना जरूरी है। कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अभी से संगठन को मजबूत करने तथा पार्टी के पक्ष में जनसंपर्क बढ़ाने का आह्वान किया।
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डॉ. जमालपुर ने भाजपा सरकार पर जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाओं के कारण लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बसपा ही भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकती है। साथ ही पार्टी सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने की बात कही।
इस दौरान प्रदेश सचिव एसडीओ सूरत सिंह, जिला अध्यक्ष राकेश सिवानामाल, डॉ. प्रवीण मंडल, रणधीर सिंह घोघड़ियां, सुरेंद्र मांडी, ईश्वर उचाना समेत अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।