Jind News: नेशनल हाईवे के नालों की होगी सफाई, स्थायी स्लैब से किए जाएंगे कवर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसडीएम ने नालों की सफाई व मरम्मत कराने और उन्हें स्थायी स्लैब से कवर करने के निर्देश दिए। सुधार के बाद नालों को जनस्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर किया जाएगा। जहां जरूरत होगी सर्विस रोड को चौड़ा किया जाएगा और नालों व सड़क के रास्ते में आने वाले अतिक्रमण हटाए जाएंगे। यातायात और सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दे रोड सेफ्टी बैठक में भी रखे जाएंगे।एसडीएम ने बताया कि नेशनल हाईवे के किनारे बने नालों की सफाई और जरूरी मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी। एसडीएम ने संबंधित विभागों को आपसी तालमेल से काम करने के निर्देश दिए ताकि शहरवासियों को बेहतर जल निकासी और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।मौके पर एनएचएआई पीडी सुनील कुमार, नगर परिषद ईओ ऋषिकेश चौधरी, जनस्वास्थ्य विभाग के एसडीओ कुलदीप कोहाड़, जेई पवन शर्मा, कैबिनेट मंत्री के निजी सहायक जसवीर नैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।निरीक्षण के दौरान एनएचएआई के पीडी सुनील कुमार ने नालों और सर्विस रोड की स्थिति तथा प्रस्तावित कार्रवाई पर विभाग का आधिकारिक पक्ष देने से उन्होंने इन्कार कर दिया। एनएचएआई की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सामने आई समस्याओं के समाधान के लिए विभाग स्तर पर क्या कदम उठाए जाएंगे। ऐसे में प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी एसडीएम को ही देनी पड़ी।