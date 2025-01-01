Jind News: 250 एकड़ भूमि को मिला सिंचाई का पानी

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किसान रामकेश, सूरजभान और पालाराम ने बताया कि बरसोला माइनर की बुर्जी नंबर 58500 से नया मोगा लगाकर खेतों तक नहरी पानी पहुंचाया गया है। इससे करीब 100 परिवारों को सीधा लाभ मिला है। किसानों के अनुसार वे कई वर्षों से विधायक और मंत्रियों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। विधायक अत्री से मुलाकात के बाद मांग पर तुरंत काम शुरू हुआ और खेतों तक पानी पहुंच गया।किसानों ने बताया कि अब इन खेतों में धान 1121 की फसल खड़ी है। उन्होंने कहा कि नहरी पानी पहुंचना उनके लिए किसी नौकरी मिलने से कम नहीं है। इससे परिवारों के बेहतर भविष्य की उम्मीद जगी है।विधायक अत्री ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हित में लगातार काम कर रही है। बड़ौदा के किसानों की पुरानी मांग पूरी करना उनके लिए सौभाग्य की बात है।