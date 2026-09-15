Jind News: बैठक में एक अक्तूबर को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने का निर्णय

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जींद। वरिष्ठ नागरिक परिषद की मासिक बैठक प्रधान बूटा सिंह पूनिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से एक अक्तूबर को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। परिषद ने कार्यक्रम में कॉलोनाइजर सुरेंद्र सिंह मोर को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने पर सहमति जताई। बैठक में अक्तूबर माह में रक्तदान शिविर आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। शिविर के आयोजन में सुभाष ढिगाना और रेडक्रॉस के सेवानिवृत्त अधिकारी ईश्वर सिंह सांगवान सहयोग करेंगे। इस दौरान प्रिंसिपल रविंद्र कुमार हुड्डा ने परिषद के सदस्यों को इनडोर पौधे उपहार स्वरूप भेंट किए। परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से रविंद्र कुमार हुड्डा और हरबंस पूनिया को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बैठक में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जयवंती श्योकंद, कर्नल सूबे सिंह ढांडा, प्रिंसिपल पीएस बेनीवाल, डॉ. शमशेर सिंह मलिक, छज्जू राम नैन, राज सिंह लाठर मौजूद रहे।