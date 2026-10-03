Jind News: नगर परिषद ने चलाया विशेष स्वच्छता अभियान

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जींद। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर नगर परिषद की ओर से स्वच्छता ही सेवा अभियान और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी सुशील भुक्कल की अगुवाई में लघु सचिवालय और बस अड्डा परिसर में सफाई कर्मचारियों व परिषद की टीम ने व्यापक स्तर पर सफाई की। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। ईओ सुशील भुक्कल ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वस्थ जीवन का अहम हिस्सा माना था। संवाद