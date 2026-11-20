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जींद। हिंदू कन्या महाविद्यालय में 20 नवंबर को कंप्यूटर साइंस विभाग एवं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) के संयुक्त तत्वावधान में युवा रिफॉर्म उत्सव-2026 के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने बेहतर शासन के लिए सुधार के प्रमुख विचार विषय पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्या डॉ. पूनम मोर ने की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सात टीमों में बांटा गया। टीमों ने प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही और सरकारी कार्यप्रणाली को तकनीक के माध्यम से प्रभावी बनाने से जुड़े विचार रखे। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, नवाचार, नेतृत्व क्षमता और सुशासन के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। संवाद