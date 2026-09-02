Jind News: छात्र ने शिक्षक पर लगाया परेशान करने का आरोप, एफआईआर दर्ज

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प्राचार्य डॉ. योगेंद्र पाल सिंह की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राचार्य ने दर्ज एफआईआर में बताया कि शिक्षक छात्र को बार-बार स्कूल की ऊपरी मंजिल पर सीढ़ियों के पास आकर मिलने के लिए कहता था। आरोप है कि शिक्षक छात्र से कहता था कि वह उसे केवल दो मिनट में फ्री कर देगा। विज्ञापन

शहर थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि प्राचार्य की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच जारी है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राचार्य डॉ. योगेंद्र पाल सिंह की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राचार्य ने दर्ज एफआईआर में बताया कि शिक्षक छात्र को बार-बार स्कूल की ऊपरी मंजिल पर सीढ़ियों के पास आकर मिलने के लिए कहता था। आरोप है कि शिक्षक छात्र से कहता था कि वह उसे केवल दो मिनट में फ्री कर देगा।शहर थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि प्राचार्य की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच जारी है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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सफीदों। छात्र ने शिक्षक पर लगाया परेशान करने का आरोप, एफआईआर दर्ज सफीदों। शहर के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में आठवीं कक्षा के छात्र ने समाजशास्त्र के शिक्षक हरिओम पर आपत्तिजनक एवं अनुचित तरीके से बातचीत करने और उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। शिक्षक से परेशान होकर छात्र ने स्कूल प्रशासन से शिकायत की।