Jind News: सफीदों गेट पर सीवरेज ब्लॉक खुला, अब शहर के अंदर से निजी बसों का संचालन शुरू
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:22 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:22 AM IST
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जींद। सफीदों गेट के पास करीब सात दिन से चल रहा सीवरेज ब्लॉक खोलने का काम पूरा हो गया है। अब वाहन चालकों को सफीदों गेट से सब्जी मंडी, सैनी रामलीला ग्राउंड और रुपया चौक की तरफ सीधे आवागमन की सुविधा मिल गई है। बसों का संचालन फ्लाईओवर के रास्ते से किया जा रहा था। अब परिवहन समिति की निजी बसों का संचालन शहर के अंदर से शुरू हो गया है।
सीवरेज ब्लॉक के कारण सड़क पर पानी जमा होने से नगर परिषद की ओर से मरम्मत कार्य करवाया जा रहा था। काम के दौरान सफीदों गेट से गुजरने वाले वाहनों को बाजार की गलियों से होकर निकाला जा रहा था। इससे एसडी स्कूल और राजकीय कन्या मॉडल प्राथमिक स्कूल के आसपास वाहनों का दबाव बढ़ गया था। वहीं सफीदों गेट स्थित माता मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी उठानी पड़ रही थी।
मरम्मत कार्य के चलते हांसी, असंध, बरवाला और नरवाना रूट की बसों को फ्लाईओवर के रास्ते भेजा जा रहा था। इससे सफीदों गेट, पुराना बस स्टैंड, रानी तालाब और लघु सचिवालय समेत शहर के विभिन्न स्थानों से बस पकड़ने वाले यात्रियों को बस स्टैंड तक अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही थी। यात्रियों का समय और ऑटो किराया दोनों बढ़ गए थे।
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शहर के इन प्रमुख स्थानों से मिलती हैं बसें
शहर के अंदर चलने वाली हांसी, हिसार, बरवाला, असंध, करनाल, कैथल और नरवाना रूट की बसें सामान्य तौर पर बस स्टैंड से गोहाना रोड, लघु सचिवालय, नागरिक अस्पताल, पुराना बस स्टैंड, रानी तालाब, एसडी स्कूल, सफीदों गेट, रुपया चौक और सब्जी मंडी मोड़ होते हुए पटियाला चौक की ओर जाती हैं। इन स्थानों पर बड़ी संख्या में यात्री बसों में सवार होते हैं। अब बसों का संचालन दोबारा शहर के अंदर से शुरू होने से यात्रियों को राहत मिलेगी।
वर्जन
सफीदों गेट के पास सीवरेज ब्लॉक के चलते मरम्मत कार्य चल रहा था। इसके कारण निजी बसों को बाईपास से भेजा जा रहा था। अब मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद निजी बसों को वापस शहर के अंदर से भेजा जा रहा है।-बलजीत, निरीक्षक, आरटीए कार्यालय जींद
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सीवरेज ब्लॉक के कारण सड़क पर पानी जमा होने से नगर परिषद की ओर से मरम्मत कार्य करवाया जा रहा था। काम के दौरान सफीदों गेट से गुजरने वाले वाहनों को बाजार की गलियों से होकर निकाला जा रहा था। इससे एसडी स्कूल और राजकीय कन्या मॉडल प्राथमिक स्कूल के आसपास वाहनों का दबाव बढ़ गया था। वहीं सफीदों गेट स्थित माता मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी उठानी पड़ रही थी।
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मरम्मत कार्य के चलते हांसी, असंध, बरवाला और नरवाना रूट की बसों को फ्लाईओवर के रास्ते भेजा जा रहा था। इससे सफीदों गेट, पुराना बस स्टैंड, रानी तालाब और लघु सचिवालय समेत शहर के विभिन्न स्थानों से बस पकड़ने वाले यात्रियों को बस स्टैंड तक अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही थी। यात्रियों का समय और ऑटो किराया दोनों बढ़ गए थे।
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शहर के इन प्रमुख स्थानों से मिलती हैं बसें
शहर के अंदर चलने वाली हांसी, हिसार, बरवाला, असंध, करनाल, कैथल और नरवाना रूट की बसें सामान्य तौर पर बस स्टैंड से गोहाना रोड, लघु सचिवालय, नागरिक अस्पताल, पुराना बस स्टैंड, रानी तालाब, एसडी स्कूल, सफीदों गेट, रुपया चौक और सब्जी मंडी मोड़ होते हुए पटियाला चौक की ओर जाती हैं। इन स्थानों पर बड़ी संख्या में यात्री बसों में सवार होते हैं। अब बसों का संचालन दोबारा शहर के अंदर से शुरू होने से यात्रियों को राहत मिलेगी।
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सफीदों गेट के पास सीवरेज ब्लॉक के चलते मरम्मत कार्य चल रहा था। इसके कारण निजी बसों को बाईपास से भेजा जा रहा था। अब मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद निजी बसों को वापस शहर के अंदर से भेजा जा रहा है।-बलजीत, निरीक्षक, आरटीए कार्यालय जींद