Jind News: सेवा संकल्प अभियान में ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी, स्वास्थ्य जांच और मन की बात का संदेश

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कार्यक्रमों में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। गांव कालवन के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बूथ नंबर 57 पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार राम तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने ग्रामीणों के साथ ‘मन की बात’ सुनी।कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक किया जाता है। शिवेश कुमार ने कहा कि देश के विकास में सरकार के साथ समाज की भागीदारी भी जरूरी है। कार्यक्रम के बाद दोनों नेताओं ने कालवन के प्रवासी पक्षी अभयारण्य वेटलैंड का दौरा किया। इस दौरान आर्य समाज और समाज निर्माण सेवा समिति की ओर से रक्तदान शिविर भी लगाया गया।गांव कलौदा कलां के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सेवा सेतु विषय पर जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें 29 विभागों के स्टॉल लगाए गए। बीडीपीओ तरुण सुथार ने स्टॉलों का निरीक्षण किया। शिविर में करीब 30 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 25 लाभार्थियों को करीब 12 लाख रुपये के चेक वितरित किए गए।अधिकारियों ने बताया कि अभियान 17 अक्तूबर तक चलेगा। दनौदा में सर्वजातीय बिनैण खाप के चबूतरे पर निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शिविर का निरीक्षण किया। चिकित्सा टीम ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक परामर्श दिया। मंत्री ने कहा कि समय पर स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय सलाह से बीमारियों की पहचान में मदद मिलती है।फोटो 1 नरवाना। रक्तदाता को बेज लगाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवेश कुमार। संवादफोटो 2 नरवाना। रक्तदान करते हुए रक्तदाता। संवाद।