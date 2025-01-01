Jind News: वरिष्ठ नागरिक फोरम ने लगाया निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर

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शिविर में डॉ. डीपी जैन, एमडी और उनकी विशेषज्ञ टीम ने लोगों की स्वास्थ्य जांच की। इस दौरान हड्डियों की मजबूती की जांच, शुगर, ईसीजी और ब्लड प्रेशर की जांच निशुल्क की गई। चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार मरीजों को अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई।शिविर के संयोजक बीएम पंवार ने कहा कि आयोजन में सहयोग देने वाले चिकित्सकों, अस्पताल की टीम, फोरम सदस्यों और शिविर में पहुंचे नागरिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह के शिविर भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे।फोरम अध्यक्ष डॉ. एके चावला ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए। फोरम की ओर से डॉ. डीपी जैन और बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की टीम का विशेष आभार जताया गया।उन्होंने कहा कि निशुल्क स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध करवाकर अस्पताल की टीम ने मानव सेवा और जनकल्याण में योगदान दिया है।