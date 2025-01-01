Jind News: दिवाली पर 15 हजार रुपये का एडवांस नहीं मिलने से सफाई कर्मचारियों में रोष, नगर परिषद गेट पर किया प्रदर्शन

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नगर परिषद सफाई कर्मचारी संघ के प्रधान बंटी बेदी की अध्यक्षता में हुए इस प्रदर्शन में करीब 20 से 22 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और नारेबाजी कर अपना विरोध जताया।प्रधान बंटी बेदी ने कहा कि सरकार की ओर से हर साल दिवाली के अवसर पर डी ग्रुप कर्मचारियों को 15 हजार रुपये एडवांस के रूप में दिए जाते हैं ताकि कर्मचारी त्योहार के दौरान अपनी जरूरतों के अनुसार खरीदारी कर सकें। दिवाली नजदीक होने के बावजूद अभी तक सफाई कर्मचारियों के बैंक खातों में यह राशि नहीं पहुंची है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि दिवाली ऐसा त्योहार है, जब हर परिवार को घर की जरूरतों और बच्चों की खुशियों के लिए खरीदारी करनी होती है। कर्मचारियों को भी उम्मीद थी कि त्योहार से पहले एडवांस की राशि मिल जाएगी लेकिन भुगतान में देरी होने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।बेदी ने आरोप लगाया कि हरियाणा की लगभग सभी नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में डी ग्रुप कर्मचारियों को एडवांस की राशि मिल चुकी है लेकिन नरवाना के कर्मचारियों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है।कर्मचारियों ने कहा कि जब प्रदेश के अन्य निकायों में भुगतान किया जा चुका है तो नरवाना में देरी होने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द राशि जारी करवाने की मांग की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि शुक्रवार या शनिवार तक उनके खातों में 15 हजार रुपये का एडवांस नहीं पहुंचा तो वे इसके बाद यह राशि स्वीकार नहीं करेंगे।