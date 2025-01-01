Jind News: हड़ताल खत्म होते ही पटरी पर लौटी सफाई व्यवस्था, दो दिन में उठा 260 टन कूड़ा

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नगर परिषद का दावा है कि लगातार अभियान चलाकर इसी सप्ताह शहर को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। हड़ताल समाप्त होने के बाद सफाई कर्मचारी नियमित रूप से काम पर लौट आए हैं। इसके चलते अब कूड़ा उठाने के लिए पुलिस सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ रही है।रविवार को शहर के 30 से अधिक डंपिंग पॉइंटों से कूड़ा उठाया गया। इसके साथ ही डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था भी दोबारा नियमित हो गई है। ठेकेदार की करीब 55 गाड़ियां घरों से कूड़ा उठाने में लगाई गई हैं। सफाई अभियान तेज होने से शहर में जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर भी कम होने शुरू हो गए हैं।राज्यस्तर पर कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत के बाद शुक्रवार को हड़ताल समाप्त करने की घोषणा हुई थी। इसके बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर शनिवार से सफाई कार्य संभाल लिया। हड़ताल के दौरान शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की मौजूदगी में कूड़ा उठवाना पड़ा था। इस दौरान कर्मचारी और प्रशासन कई बार आमने-सामने भी आए थे।नगर परिषद के ईओ सुशील भुक्कल ने कहा कि सफाई कर्मचारी अब काम पर लौट आए हैं। शहर में सफाई और कूड़ा उठान का काम लगातार कराया जा रहा है। डोर-टू-डोर कलेक्शन भी नियमित हो गया है। विभिन्न डंपिंग पॉइंटों से कूड़ा उठाने के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाए गए हैं। इस सप्ताह शहर को पूरी तरह साफ करवाने का लक्ष्य रखा गया है। जल्द ही सफाई व्यवस्था सामान्य हो जाएगी।