Jind News: दो महीने से सफीदों रोड बंद, व्यापारियों के सब्र का बांध टूटा...लगाया जाम

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करीब डेढ़ घंटे तक चले प्रदर्शन के कारण शहर के मध्य यातायात व्यवस्था चरमरा गई। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। तंग गलियों से दोपहिया वाहन तो निकलते रहे लेकिन कार और बड़े वाहन जाम में फंसे रहे।जाम की सूचना मिलने पर शहर थाना प्रभारी रविंद्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से जाम खोलने का आग्रह किया। हालांकि व्यापारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस दौरान थाना प्रभारी और दुकानदारों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बाद में व्यापारियों ने लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन को मौके पर बुलाने की मांग की।पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के एक्सईएन राजकुमार नैन मौके पर पहुंचे तो व्यापारियों ने उन्हें सड़क की बदहाल स्थिति और निर्माण में देरी से हो रही परेशानियों से अवगत कराया। इस दौरान राजकुमार नैन ने व्यापारियों 15 दिन में सड़क चालू कराने का आश्वासन दियादुकानदार पियूष मित्तल, प्रिंस बजाज, गौरव, जयंत खुराना ने बताया कि सड़क पर बेरिकेडिंग के कारण ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे कई दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हुआ है और उनके सामने बैंक की किस्तें तक चुकाने का संकट खड़ा हो गया है।सड़क के अधूरे छोड़े गए कट हादसों का कारण बन रहे हैं। रात में पर्याप्त रोशनी नहीं होने से खतरा और बढ़ जाता है।व्यापारियों ने दावा किया कि कुछ दिन पहले कट में बाइक गिरने से एक युवक की दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया। सीवर ओवरफ्लो और बरसात में गंदा पानी दुकानों-मकानों तक पहुंचने की समस्या भी बताई।व्यापारियों ने सीवर ओवरफ्लो और बारिश के दौरान गंदा पानी दुकानों और मकानों तक पहुंचने की समस्या भी अधिकारियों के सामने रखी। उनका कहना था कि इस समस्या को लेकर वे डीसी, एसडीसी और जनप्रतिनिधियों से भी मिल चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई। शुक्रवार को जाम लगाने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समाधान का आश्वासन दिया। ठेकेदार पर बीच में काम बंद कर उनकी परेशानी बढ़ाने का भी आरोप लगाया।व्यापारियों ने कहा कि सफीदों गेट से बाल भवन रोड तक सड़क का काफी हिस्सा बन चुका है। बीच में छोड़े गए कटों को सुरक्षित तरीके से बंद कर सड़क को आवागमन के लिए खोला जाना चाहिए। लगातार रास्ता बंद रहने के कारण बाजार की बिक्री प्रभावित हो रही है। जाम के दौरान शहर के हजारों लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।एक्सईएन राजकुमार नैन ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि सफीदों रोड पर लगी बेरिकेडिंग को आगे खिसकाया जाएगा ताकि व्यापारी अपनी दुकानदारी शुरू कर सकें। कटों पर शुक्रवार शाम तक सांकेतिक व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं। बरम की समस्या तीन दिन में दूर करने और सीवर संबंधी समस्या का समाधान कराने की बात भी कही गई। हटाए गए मेनहोल का काम समय से पहले पूरा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 15 दिनों में सड़क को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क का लेवल इस तरह रखा गया है कि दुकानों पर इसका असर न पड़े।फोटो कैप्शन02जेएनडी23: सफीदों रोड पर जाम लगाने के बाद मौके पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के एक्सईन राजकुमार नैन। संवाद02जेएनडी24: सफीदों रोड पर जाम खुलवाने गए थाना प्रभारी रविंद्र के साथ बहस करते व्यापारी। संवाद02जेएनडी25: सफीदों रोड पर बेरिकेडिंग कर जाम लगाकर खड़े व्यापारी। संवाद02जेएनडी26: सफीदों रोड पर जाम के कारण फंसे वाहन। संवाद