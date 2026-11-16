Jind News: साध्वी गुरु राजनाथ का निधन, दी समाधि

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नरवाना। गांव भाणा ब्राह्मण स्थित 108 शिवलिंग नर्मादेश्वर महादेव मंदिर डेरे में साध्वी गुरु राजनाथ का रविवार सुबह निधन हो गया। सुबह करीब पांच बजे सीने में अचानक दर्द होने पर उनकी शिष्या साध्वी कंचन नाथ उन्हें उपचार के लिए टोहाना अस्पताल ले जा रही थीं, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर डेरे में लाया गया, जहां साधु परंपरा के अनुसार मुख्य मंदिर के पास समाधि दी गई। सदर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि रविवार सुबह डेरे में साध्वी गुरु राजनाथ को अचानक सीने में दर्द हुआ था। उनकी शिष्या उन्हें गाड़ी से टोहाना अस्पताल ले जा रही थीं, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद नरवाना के नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। साध्वी के अंतिम दर्शन के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और विभिन्न स्थानों से साधु-संत डेरे में पहुंचे। इस दौरान शिष्या साध्वी कंचन नाथ का रो-रोकर बुरा हाल रहा। उनके निधन से डेरे और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि कुछ समय पहले इसी डेरे में राहुल नाम के एक सेवादार ने साध्वी गुरु राजनाथ पर लोहे की रॉड और बसौली से हमला कर दिया था। संवाद