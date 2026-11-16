Jind News: ढांडा-एपेक्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट में छात्तर की टीम विजेता

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

टूर्नामेंट का शुभारंभ बास्केटबॉल क्लब के प्रधान राजपाल ढांडा, सचिव संदीप खरब, पुलिस निरीक्षक नरेश संधू और कोच कृष्ण ने किया। मंच संचालन अनिल मलिक और कोच राजेंद्र ने किया।क्लब प्रधान राजपाल ढांडा ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल भावना से प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाहिए। हार और जीत खेल के दो पहलू हैं। हार से निराश होने के बजाय खिलाड़ियों को और मेहनत कर आगे बढ़ना चाहिए।टूर्नामेंट के आयोजन में इंजीनियर विकास विरोधिया, शुभम गौतम, शुभम धीमान, युवराज और शिवांश का विशेष योगदान रहा। मैच अधिकारियों यश, चंचल, नेहा, पवन और बिजली बोर्ड के राजेंद्र ने भी जिम्मेदारी निभाई। आयोजन में त्वरित प्रिंटर्स (सुधीर शास्त्री), हेल्थकोर न्यूट्रिशन, घर बाजार प्रॉपर्टी, शिव शंकर स्वीट्स और संयम बर्तन स्टोर का सहयोग रहा।