Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Dr. Ramesh Dhariwal to receive national honor for his contribution to social service

Jind News: सामाजिक सेवा में योगदान के लिए डॉ. रमेश धारीवाल को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान

Mon, 16 Nov 2026 01:59 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
Dr. Ramesh Dhariwal to receive national honor for his contribution to social service
फोटो। डॉ. रमेश धारीवाल
जींद। राजकीय उच्च विद्यालय दरियावाला के मुख्याध्यापक डॉ. रमेश धारीवाल को शिक्षा, सामाजिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। कमला देवी जन सेवा संस्थान, सीकर (राजस्थान) की ओर से उन्हें 26 जनवरी 2027 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मान प्रदान किया जाएगा।
विज्ञापन

डॉ. रमेश धारीवाल ने शारीरिक निशक्तता के बावजूद शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने सेवाकाल के दौरान कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने, बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करने और सामाजिक चेतना विकसित करने के लिए प्रयास किए। इसके अलावा उन्होंने औपचारिक और गैर औपचारिक शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाई।
विज्ञापन

डॉ. धारीवाल ने पोलियो उन्मूलन, एड्स नियंत्रण और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने में भी योगदान दिया है। सामाजिक समस्याओं को उजागर करने और लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने काव्य रचनाओं का भी सहारा लिया। शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए विभिन्न संस्थाएं उन्हें पहले भी प्रशस्ति पत्र और सम्मान प्रदान कर चुकी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

संस्थान के अनुसार डॉ. धारीवाल की उपलब्धियों और समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए उनका चयन राष्ट्रीय सम्मान के लिए किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed