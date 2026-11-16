Jind News: साप्ताहिक सत्संग में यज्ञ-हवन कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

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आर्य समाज के प्रधान चंद्रकांत आर्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति की गुरुकुल शिक्षा पद्धति ज्ञान-विज्ञान और योग साधना पर आधारित है। इससे व्यक्ति और समाज के साथ राष्ट्र का भी निर्माण होता है। उन्होंने महाराणा प्रताप, अमर सिंह, छत्रपति शिवाजी और संभाजी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि देश और समाज की रक्षा में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। वर्तमान समय में सामाजिक कुरीतियों, अज्ञानता और पाखंड को दूर करना जरूरी है।जयपाल सिंह आर्य ने कहा कि वेदों का ज्ञान मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। आत्मशुद्धि के लिए उपनिषद, पारिवारिक समरसता के लिए रामायण तथा राष्ट्र निर्माण और रक्षा के लिए महाभारत का अध्ययन करना चाहिए।इस अवसर पर वेदपाल, बलबीर सिंह, रामकुमार और संजीव सहित आर्य समाज के अनेक सदस्य मौजूद रहे।फोटो 3 नरवाना। यज्ञ हवन करते हुए आर्य समाज के लोग। स्रोत समाज।