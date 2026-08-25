फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Rakhi tying sisters take a promise from brothers to use respectful language

Jind News: राखी बांध बहनें लेंगी भाइयों से सम्मानजनक भाषा का वचन

Tue, 25 Aug 2026 11:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
Rakhi tying sisters take a promise from brothers to use respectful language
जींद। रक्षाबंधन पर इस बार राखी की डोर के साथ सम्मानजनक भाषा का संदेश दिया जाएगा। बाल एवं महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संस्थापक सुनील जागलान ने ‘रक्षा बंधन की डोर, गाली बंधन की ओर’ अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य भाई-बहन के रिश्ते के साथ समाज में महिलाओं के सम्मान और गरिमापूर्ण भाषा को बढ़ावा देना है।
विज्ञापन


अभियान के पहले चरण में देशभर की लड़कियों को 1500 से अधिक पोस्टकार्ड और डिजिटल पोस्टकार्ड भेजे गए हैं। इनमें बहनों से अपील की गई है कि वे राखी बांधते समय भाइयों से मां, बहन और बेटी से जुड़ी गालियां न देने का वचन लें।
विज्ञापन


अभियान के तहत बहनें भी गाली न देने और कोई व्यक्ति अपशब्द बोले तो उसका विरोध करने की शपथ लेंगी। वचन और शपथ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करने वाले प्रतिभागियों में से तीन सर्वश्रेष्ठ फोटो और वीडियो का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


जागलान ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई से रक्षा का वचन लेने का पर्व नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा का भी अवसर है। महिला-केंद्रित गालियां समाज में महिलाओं के प्रति अपमानजनक सोच को बढ़ावा देती हैं।


2014 में बीबीपुर से शुरू हुई मुहिम
जागलान ने 2014 में बीबीपुर के सरपंच रहते हुए पंचायत बैठकों में महिला-केंद्रित गालियों पर रोक लगाई थी। इसके बाद गाली बंद घर अभियान को देशभर में विस्तार मिला। उनके अनुसार 70 हजार से अधिक लोगों के सर्वेक्षण के जरिए अभियान का प्रभाव सामने आया है और कई गांवों व घरों को गाली बंद घोषित किया जा चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed