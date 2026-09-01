जींद: रोडवेज बस और कंबाइन मशीन की जोरदार टक्कर, खिड़कियों के शीशे टूटकर सड़क पर बिखरे, बाल-बाल बचे यात्री

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यमुनानगर डिपो की रोडवेज बस यमुनानगर से नरवाना की ओर आ रही थी। बस जब डूमरखा कलां बिजली घर के पास मोड़ पर पहुंची और चालक बस को नरवाना की तरफ मोड़ रहा था उसी दौरान नरवाना की ओर से जींद की तरफ जा रही कंबाइन मशीन ने बस के बीच वाले हिस्से में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस और कंबाइन दोनों घूम गए। बस की एक तरफ लगे सभी खिड़की के शीशे टूटने से सड़क पर कांच बिखर गया।

बस चालक बलिंदर ने बताया कि वह रोजाना की तरह बस को यमुनानगर से नरवाना लेकर आ रहे थे। डूमरखा कलां बिजली घर के पास मोड़ पर बस को नरवाना की तरफ मोड़ते समय कंबाइन मशीन ने बस में टक्कर मार दी।

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हादसे की सूचना बस चालक ने डायल 112 पर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सदर थाना नरवाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया।नवरवाना सदर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि डूमरखा कलां के पास कंबाइन और रोडवेज बस के दुर्घटना होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को सड़क से किनारे करवाया गया। इसके बाद यातायात को दोबारा सुचारू कर रास्ता खोल दिया गया। हादसे को लेकर पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है।