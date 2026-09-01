जींद: रोडवेज बस और कंबाइन मशीन की जोरदार टक्कर, खिड़कियों के शीशे टूटकर सड़क पर बिखरे, बाल-बाल बचे यात्री
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Published by: मयूर शर्मा Updated Tue, 01 Sep 2026 10:17 PM IST
सार
इस हादसे में बस की एक साइड के सभी खिड़की वाले शीशे टूटकर सड़क पर बिखर गए। गनीमत रही कि बस में सवार करीब 25 यात्रियों में से किसी को चोट नहीं आई और बड़ा हादसा होने से टल गया। अचानक हुए हादसे के कारण बस में सवार यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।
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विस्तार
जींद जिले के नरवाना के गांव डूमरखा कलां स्थित बिजली घर के पास मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे हरियाणा रोडवेज की बस और कंबाइन मशीन की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस की एक साइड के सभी खिड़की वाले शीशे टूटकर सड़क पर बिखर गए। गनीमत रही कि बस में सवार करीब 25 यात्रियों में से किसी को चोट नहीं आई और बड़ा हादसा होने से टल गया। अचानक हुए हादसे के कारण बस में सवार यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।
यमुनानगर डिपो की रोडवेज बस यमुनानगर से नरवाना की ओर आ रही थी। बस जब डूमरखा कलां बिजली घर के पास मोड़ पर पहुंची और चालक बस को नरवाना की तरफ मोड़ रहा था उसी दौरान नरवाना की ओर से जींद की तरफ जा रही कंबाइन मशीन ने बस के बीच वाले हिस्से में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस और कंबाइन दोनों घूम गए। बस की एक तरफ लगे सभी खिड़की के शीशे टूटने से सड़क पर कांच बिखर गया।
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हादसे की सूचना बस चालक ने डायल 112 पर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सदर थाना नरवाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया।
नवरवाना सदर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि डूमरखा कलां के पास कंबाइन और रोडवेज बस के दुर्घटना होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को सड़क से किनारे करवाया गया। इसके बाद यातायात को दोबारा सुचारू कर रास्ता खोल दिया गया। हादसे को लेकर पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है।
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यमुनानगर डिपो की रोडवेज बस यमुनानगर से नरवाना की ओर आ रही थी। बस जब डूमरखा कलां बिजली घर के पास मोड़ पर पहुंची और चालक बस को नरवाना की तरफ मोड़ रहा था उसी दौरान नरवाना की ओर से जींद की तरफ जा रही कंबाइन मशीन ने बस के बीच वाले हिस्से में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस और कंबाइन दोनों घूम गए। बस की एक तरफ लगे सभी खिड़की के शीशे टूटने से सड़क पर कांच बिखर गया।
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बस चालक बलिंदर ने बताया कि वह रोजाना की तरह बस को यमुनानगर से नरवाना लेकर आ रहे थे। डूमरखा कलां बिजली घर के पास मोड़ पर बस को नरवाना की तरफ मोड़ते समय कंबाइन मशीन ने बस में टक्कर मार दी।
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नवरवाना सदर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि डूमरखा कलां के पास कंबाइन और रोडवेज बस के दुर्घटना होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को सड़क से किनारे करवाया गया। इसके बाद यातायात को दोबारा सुचारू कर रास्ता खोल दिया गया। हादसे को लेकर पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है।