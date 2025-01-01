फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   FIR against 14 striking sanitation workers for assaulting agency workers

Jind News: एजेंसी कर्मियों से मारपीट करने पर 14 हड़ताली सफाई कर्मियों पर एफआईआर

Wed, 02 Sep 2026 12:55 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
FIR against 14 striking sanitation workers for assaulting agency workers
01जेएनडी19: शहर के हुड्डा ग्रांउड में कूड़ा उठवाने के लिए आए नगर परिषद के अ​धिकारी। संवाद
जींद। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार को और बढ़ गया। शहर की सफाई व्यवस्था संभालने के लिए लगाए गए एजेंसी कर्मचारियों के साथ मारपीट, वाहनों में तोड़फोड़ और सफाई कार्य में बाधा डालने के आरोपों को लेकर नगर परिषद ने पुलिस को तीन अलग-अलग शिकायतें दीं। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर हड़ताल पर बैठे 14 सफाई कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
विज्ञापन

मंगलवार सुबह नगर परिषद की ओर से सफाई व्यवस्था के लिए 12 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां, दो लोडर और एक बुलडोजर लगाया गया था। इसी दौरान शहर के कई स्थानों पर हड़ताली कर्मचारियों और एजेंसी के कर्मचारियों के बीच विवाद की शिकायतें सामने आईं।
विज्ञापन

नगर परिषद के ईओ सुशील भुक्कल जींद ने आरोप लगाया कि हड़ताली कर्मचारियों ने सफाई कार्य में बाधा डालने के साथ डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाले वाहनों के टायर पंक्चर किए और कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की। एजेंसी के कर्मचारियों के साथ मारपीट और हाथापाई भी की। कूड़ा सड़क पर फेंकने और जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप लगाए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

एक दिन पहले सोमवार को डीसी ने हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों को चेतावनी दी थी कि सफाई व्यवस्था में बाधा डालने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मंगलवार सुबह शहर के कई स्थानों पर हड़ताली सफाई कर्मचारियों और सफाई व्यवस्था संभालने के लिए लगाए गए एजेंसी कर्मचारियों के बीच विवाद और झड़प की शिकायतें सामने आईं। इसके बाद नगर परिषद ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की।
टिपर में भरा कूड़ा जबरदस्ती उतारकर सड़क पर फैला दिया
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की ओर से थाना शहर पुलिस को दी पहली शिकायत में आरोप लगाया गया कि ऑकलैंड एजेंसी के माध्यम से सफाई कार्य करवाया जा रहा था। इस दौरान रानी तालाब के पास श्री श्याम डोर-टू-डोर एजेंसी के टिपर को हड़ताली कर्मचारियों ने रोक लिया। शिकायत के अनुसार चालक के साथ मारपीट का प्रयास किया गया और टिपर में भरा कूड़ा जबरदस्ती उतारकर सड़क पर फैला दिया गया। मामले की शिकायतों की प्रतियां डीसी, पुलिस अधीक्षक और जिला नगर आयुक्त को भी भेजी गई हैं।
एजेंसी संचालक से हाथापाई और गाली-गलौज का आरोप
शिकायत में सुमित, पूनम, कमला, संगीता, रणधीर सिंह, सोनू, संजय कुमार और सुनील समेत कई कर्मचारियों पर सफाई कार्य में बार-बार बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं। नगर परिषद ने आरोप लगाया कि डोर-टू-डोर वाहनों को क्षतिग्रस्त करने और उनके टायरों में पंक्चर करने के साथ एजेंसी संचालक के साथ हाथापाई और गाली-गलौज भी की गई।
कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
नगर परिषद ने सफाई कर्मचारियों अजय उर्फ काला, पवन कुमार, कुलवंत, सोनू, अनिल कुमार समेत अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि पवन कुमार ने फोन पर एजेंसी के कर्मचारी पंकज को जान से मारने की धमकी दी जिसकी रिकॉर्डिंग उनके पास है। वहीं अनिल कुमार से भी मारपीट की।

कार्यालय में सफाई कार्य में बाधा डालने का भी आरोप
तीसरी शिकायत में नगर परिषद कार्यालय में सफाई कार्य कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट और काम में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं। इसमें सुमित कुमार, भागवंती और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है।

वर्जन
नगर परिषद के ईओ की तरफ से शिकायत मिली थी। इसमें गाड़ियों के साथ तोड़फोड़, सफाई करवाने वाले कर्मियों के साथ हाथापाई की शिकायत दी गई थी। इस पर 14 सफाई कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की है। -वीरेंद्र सिंह, शहर थाना प्रभारी जींद।

01जेएनडी19: शहर के हुड्डा ग्रांउड में कूड़ा उठवाने के लिए आए नगर परिषद के अधिकारी। संवाद

01जेएनडी19: शहर के हुड्डा ग्रांउड में कूड़ा उठवाने के लिए आए नगर परिषद के अधिकारी। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed