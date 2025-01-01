Jind News: सीएचसी अलेवा में सफाई व्यवस्था बदहाल, परिसर में बिखरी पड़ी मरीजों की चादरें

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सीएचसी में इलाज करवाने पहुंचे ग्रामीणों ने बदहाल स्थिति और सफाई में लापरवाही पर नाराजगी जताई है। जय सिंह, रमेश, राजकरण, पाले राम, मनोज, कर्मबीर, कृष्णा, पूनम, अनिता, कमलेश और सुदेश ने बताया कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। मरीजों के इस्तेमाल की चादरों को संभालकर नहीं रखा जाता। वे परिसर में इधर-उधर पड़ी रहती हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गंदी और मैली चादरों को ठीक से साफ किए बिना ही दोबारा मरीजों के बेड पर बिछा दिया जाता है।अस्पताल में पहले से बीमार लोग इलाज करवाने आते हैं। ऐसे में गंदी चादरें उनके लिए नई परेशानी खड़ी कर सकती हैं। संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। मरीज इलाज करवाने आएं या गंदगी से होने वाली दूसरी बीमारियों का डर लेकर लौटें, यह स्थिति समझ से परे है।ग्रामीणों के अनुसार, वे कई बार चिकित्सकों और सफाई कर्मचारियों को समस्या बता चुके हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति होने के बाद भी परिसर में गंदगी और चादरों की अव्यवस्था बनी हुई है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही चादरों की नियमित धुलाई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था करने की अपील की है।सीएचसी की व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक पंचकूला पहले भी निरीक्षण के दौरान हिदायत दे चुके हैं। इसके बावजूद हालात में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। ऐसे में ग्रामीणों का सवाल है कि निरीक्षण और निर्देशों के बाद भी व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही। इससे अलेवा और आसपास के गांवों के लोगों में नाराजगी है।सीएचसी अलेवा के एसएमओ डॉ. जितेंद्र शर्मा ने बताया कि परिसर में बिखरी चादरों को व्यवस्थित करने के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों को चादरों की अच्छी तरह सफाई कर उन्हें एक स्थान पर रखने को कहा गया है। सफाई व्यवस्था बनाए रखने की सख्त हिदायत भी दी गई है। किसी भी कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।