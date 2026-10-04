Jind News: कन्याओं के विवाह के लिए कवि सम्मेलन 10 को

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इसका उद्देश्य धार्मिक जागरूकता के साथ दिव्यांग कन्याओं के विवाह के लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग जुटाना है। सरकारी स्तर पर जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र रखने वाली कन्याएं इस सहायता के लिए पात्र होंगी।परियोजना अध्यक्ष जेसीआई नितिन गोयल एवं अशोक जिंदल ने बताया कि कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, उचाना विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन गर्ग, बीबीसी ग्रुप के प्रबंध निदेशक राजेंद्र बिढान, डॉ. मीना शर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप रंधावा, जेसीआई सुभाष श्योराण, इंडस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जेसीआई प्रदीप शर्मा, जोन अध्यक्ष आरके मोर शामिल होंगे।अध्यक्ष प्रमोद कुमार, परियोजना अध्यक्ष एवं सचिव मुकेश सिंगला ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीआरओ अशोक खर्ब प्रवीण सैनी व अशोक जिंदल ने बताया कि इसके साथ हिंदू कन्या महाविद्यालय में नौ दिवसीय संगीतमय रामायण पाठ होगा। कथा में निशुल्क रामायण वितरित की जाएगी।