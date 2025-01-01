फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Paddy procurement pace slow in the district; pearl millet procurement currently nil.

Jind News: जिले में धान खरीद की रफ्तार धीमी, बाजरा की खरीद अभी शून्य

Mon, 05 Oct 2026 12:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Paddy procurement pace slow in the district; pearl millet procurement currently nil.
जींद अनाज मंडी में आई धान।संवाद
जींद। जिले में खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के तहत धान की आवक तेज हो गई है लेकिन इसके मुकाबले सरकारी खरीद की रफ्तार फिलहाल धीमी है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की 4 अक्तूबर की रिपोर्ट के अनुसार जिले की विभिन्न अनाज मंडियों में अब तक 7977 क्विंटल धान पहुंच चुका है। इसमें से केवल 167 क्विंटल धान की खरीद हो पाई है। यानी करीब 7810 क्विंटल धान की खरीद अभी बाकी है।
विज्ञापन


रिपोर्ट के अनुसार जिले में सबसे अधिक धान की आवक नरवाना मंडी में 4016 क्विंटल दर्ज की गई है। यहां से 133 क्विंटल धान की खरीद की गई है। इसी तरह उचाना मंडी में 225 क्विंटल धान पहुंचा, जिसमें से 34 क्विंटल की खरीद हुई है। जिले में हुई कुल 167 क्विंटल खरीद में नरवाना और उचाना मंडियों की ही हिस्सेदारी है।
विज्ञापन


अन्य मंडियों में भी धान की अच्छी आवक दर्ज की गई है। पिल्लूखेड़ा मंडी में 889 क्विंटल, धामतन में 533 क्विंटल, सफीदों में 471 क्विंटल, मंडी अलेवा में 420 क्विंटल, नरवाना मार्केट में 424 क्विंटल, नगूरा में 264 क्विंटल, गढ़ी में 114 क्विंटल, जींद में 68 क्विंटल, कंडेला/मंडी क्षेत्र में 63 क्विंटल और खराल में 14 क्विंटल धान पहुंचा है। हालांकि इन मंडियों में रिपोर्ट के अनुसार अभी खरीद दर्ज नहीं की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


आवक बढ़ने के साथ खरीद में भी तेजी आने की उम्मीद

रिपोर्ट में कुल 167 क्विंटल खरीद में ग्रेड-ए धान शामिल है। यह खरीद खाद्य एवं आपूर्ति एजेंसी के माध्यम से दर्ज की गई है। वहीं जिले की जींद, जुलाना और उचाना मंडियों में बाजरा की आवक और खरीद अभी शून्य है। विभाग की रिपोर्ट 4 अक्तूबर 2026 को तैयार की गई है। आगामी दिनों में मंडियों में धान की आवक बढ़ने के साथ खरीद में भी तेजी आने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed